Buega: “Bayeux é uma cidade grande, num território pequeno”

Representantes do Sistema Indústria da Paraíba, membros do legislativo e moradores de Bayeux acompanharam na manhã desta terça-feira, dia 27 de dezembro, no Plenário Vicente Pereira da Silva, da Câmara Municipal do município, a solenidade de entrega do Título de cidadão bayeuxense ao presidente da FIEP, Francisco de Assis Benevides Gadelha.

“Bayeux consegue ser uma cidade tão grande, num território pequeno disse o presidente da FIEP. Essa cidade conseguiu se tornar a quinta maior da Paraíba, e tem uma pujança industrial, pois aqui temos grandes indústrias, além disso é um município que tem uma participação expressiva no PIB do Estado” disse Gadelha.

Ainda de acordo com o presidente da FIEP, receber o Título de Cidadão bayeuxense é um reconhecimento aos serviços prestados pelo SESI e SENAI ao município.

“Pra mim é mais uma alegria que se renova e uma sensação de que as pessoas estão reconhecendo o trabalho, o esforço que tenho feito ao longo desses anos a frente do Sistema Indústria da Paraíba. Aqui em Bayeux fizemos muita coisa, construímos um novo SESI com amplas salas de aula, piscinas, salas de ginástica, auditórios, um Ginásio de Esportes. E com o apoio do SENAI introduzimos o EBEP – Programa de Educação Básica e Educação Profissionalizante, com isso estamos ajudando a infância e a juventude de Bayeux a crescer. Esse título é um reconhecimento do que o SESI e o SENAI têm feito por esta importante cidade de 100 mil habitantes, com um território tão pequeno e cravada em trinta e um quilômetros quadrados”, falou o presidente da FIEP.

Bayeux foi a primeira cidade do Norte e Nordeste e ter uma unidade de Construção Civil, o município tem o Bairro do SESI, uma homenagem a Instituição que tanto contribui para o desenvolvimento educacional e social da população local.

A concessão do Título foi uma iniciativa do vereador Ory Sales, do PRB. “As contribuições de Francisco de Assis Benevides Gadelha para o nosso município são inúmeras, através do SESI e do SENAI, ele tem dado aos nossos jovens a oportunidade de escolher uma profissão, e isso ao longo dos anos vem se fortalecendo, com ele à frente da FIEP há mais de 17 anos, abrindo novas turmas, e isso nos deixa feliz, por tê-lo como um filho de Bayeux”, disse o parlamentar.

A propositura foi apresentada no último dia 20 de dezembro, no Plenário da Câmara Municipal de Bayeux, e foi aprovada por unanimidade pelos 17 vereadores da Casa.

Com o recebimento do Título de Cidadão Bayeuxense, Francisco de Assis Benevides Gadelha passa a ter 14 Títulos de Cidadão entregues por municípios da Paraíba, já que atualmente é Cidadão de Campina Grande, João Pessoa, Caaporã, Patos, Rio Tinto, Sumé, Itaporanga, Santa Rita, Cajazeiras, Puxinanã, Esperança, Guarabira e Queimadas.

Além disso, o presidente da FIEP, já recebeu as seguintes condecorações: Medalha de Gran Cavaleiro do Exército Brasileiro, Medalha Epitácio Pessoa do TRT – Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região, Medalha Deusa Themis da AEMP – Associação das Esposas dos Magistrados da Paraíba.

