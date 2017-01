“Brincando nas Férias” tem início nesta segunda em João Pessoa

Foto: Ascom

A semana mais esperada pela meninada que gosta de aproveitar as férias com muita diversão tiveram início nesta segunda, dia 9, e segue com uma programação até a sexta-feira, 13. Estamos falando do Brincando nas Férias, realizado pelo Sesc Paraíba para crianças de 5 a 13 anos da capital.

As atividades acontecem na unidade ecológica do Sesc Gravatá.

A programação envolve atividades esportivas (jogos, recreação aquática, esportes de aventura, brincadeiras populares), culturais (dança, teatro, música, artes), Educação Ambiental (trilha ecológica e visita ao viveiro de plantas nativas), Educação em Saúde e passeios.

Os participantes são divididos em grupos, de acordo com a faixa etária, o que facilita o melhor aproveitamento por todos.

Mais informações podem ser obtidas com o setor de Esporte e Recreação do Sesc Centro João Pessoa através do telefone (83) 3208-3139. Já o Sesc Gravatá fica localizado na Rua Embaixador Sérgio Viêira de Melo, Lote 13/14, s/n, Gramame.

Da Redação com Ascom