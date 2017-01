Botafogo-PB sofre, mas bate o Internacional-PB na estreia do Paraibano

Foto: Vitor Oliveira/ Voz da Torcida

O Botafogo-PB estreou no Campeonato Paraibano de 2017 com vitória. Diante do Internacional-PB, que retornava a primeira divisão, o Belo se impôs e bateu o Colorado por 2 a 1. Carlão (contra) e Marcinho fizeram os gols botafoguenses, e Jó Boy, fazendo valer a lei do ex, descontou.

Ainda sentindo o desentrosamento habitual de um início de temporada, o Botafogo-PB tinha mais posse de bola no começo da partida, e apostava muito nas jogadas pelos lados para atacar, principalmente do lado esquerdo, com Carlos Henrique, um dos estreantes da tarde.

Da Redação