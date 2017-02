Botafogo-PB se recupera no Nordestão com goleada sobre Vitória

Foto: Raniery Soares/ Paraíba Press/ Botafogo-PB

Em tarde inspirada de Wanderson, o Botafogo-PB, com dois gols relâmpagos no primeiro tempo e dois no segundo, goleou o Vitória-BA pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Nordeste. O atacante marcou duas vezes na goleada de 4 a 2. Fernandes e Marcinho marcaram os outros gols.

O Vitória começou a partida indo para cima do Belo e já aos 4 minutos teve uma chance inacreditável desperdiçada. David invadiu a pequena área, foi até a linha de fundo e cruzou para o meio. Kieza chegou primeiro que a zaga e conseguiu, quase de cima da linha, mandar a bola por cima da meta de Michel Alves.

