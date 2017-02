foto: divulgação

Derrotado na estreia pelo América de Natal, fora de casa, o Botafogo-PB espera se recuperar na Copa do Nordeste. Para isso, conta com o apoio da torcida na partida deste domingo, contra o Vitória da Bahia, às 16h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

O time botafoguense é lanterna do Grupo E, enquanto que o Leão busca os 100% na competição, já que venceu o Sergipe na estreia.