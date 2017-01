Botafogo-PB encara o América-RN em sua estreia no Nordestão

foto: divulgação

A Copa do Nordeste de 2017 vai começar nesta quinta-feira (26) para o Botafogo-PB. Contra o América-RN, na Arena das Dunas, o Belo tentará, desta vez fora do “grupo da morte”, passar de fase na competição. Também estão no Grupo E o Sergipe e o Vitória-BA, o último um dos candidatos ao título da competição.

E para estrear com o pé direito, o time treina focado na competição regional. O lateral direito Gustavo, que já jogou no América-RN, falou da preparação para a partida e sobre a expectativa dentro do clube para o torneio.

– Queremos passar da primeira fase, e esperamos esse ano conseguir esse objetivo. Quinta-feira temos um grande desafio contra o América-RN, e vamos tentar surpreender eles lá dentro – disse.

Rebaixado para a Série D do Brasileiro, o América-RN reformulou todo seu elenco e agora é treinado por Felipe Surian, que ganhou destaque no Volta Redonda, campeão da quarta divisão em 2016.

