Botafogo-PB bate o Sousa no Marizão e encerra viagem ao Sertão com vitória

O início foi amargo, mas o final feliz na saga sertaneja do Botafogo-PB. Jogando no Estádio Marizão, diante do Sousa, o Belo conseguiu ser mais efetivo que o adversário e venceu o Dinossauro por 1 a 0.

Rafael Oliveira marcou o único tento do duelo. Dias antes, na quarta-feira, o time de João Pessoa perdeu para o Atlético-PB em Cajazeiras, mas se reabilitou na tarde deste domingo no torneio.

Com a vitória o Belo chega aos 6 pontos no Campeonato Paraibano. Já o Sousa permanece sem vencer dentro da competição e continua com apenas dois pontos ganhos.

Na próxima rodada o Botafogo-PB volta a atuar dentro de sua casa. O Belo encara o CSP no Estádio Almeidão, em João Pessoa, às 20h30, em partida válida pela quarta rodada. Já o Sousa fica no Sertão, mas dessa vez vai atuar em Cajazeiras. O Dinossauro confronta o Atlético-PB no clássico sertanejo.

Ficha técnica:

Sousa 0×1 Botafogo-PB – Estádio Marizão

Gol: Rafael Oliveira (B)

Botafogo-PB: Michel Alves, Gustavo, Plínio, Bruno Maia (Gustavo Henrique), Amarildo, Djavan, Tarcisio, Marcinho (Danilo Galvão), Diogo Campos (Raphael Luz), Wanderson e Rafael Oliveira.

Técnico: Itamar Schülle

Sousa: Pantera, Edy, Eduardo Sousa, Leandro e Camilo; Peu, Paulinho Mossoró, Danilo (Josivan) e Marabá (Luquinhas); André Cassaco e Rodrigo Poty.

Técnico: Tazinho

