Bombeiros registram mais de 1.300 atendimentos no fim de semana

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB) realizou 1.378 atendimentos de emergência ou prevenção no fim de semana, em toda Paraíba. Os números dizem respeito aos chamados recebidos através do 193, das 7h30 da sexta-feira (13) até às 5h desta segunda (16) – nas modalidades de combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar e busca e salvamento.

Conforme o balanço, as ações preventivas representaram o maior número de atendimentos, com 1.099 intervenções, sendo 473 ações socioeducativas, 386 informações prestadas ao público, 231 advertências, cinco pontos base em eventos externos e quatro vistorias e fiscalizações.

Na área operacional, foram 117 atendimentos de natureza pré-hospitalar, 36 combates a incêndio, 29 salvamentos terrestres ou em altura, uma intervenção e emergência com produtos perigosos e dez outras ocorrências não classificadas.

O fim de semana também contou com ações na área de salvamento aquático, sendo nove primeiros socorros, oito crianças perdidas que foram devolvidas aos responsáveis, três resgates aquáticos (quando a pessoa está em situação de iminente afogamento e é retirada do mar) e um afogamento com óbito. Outras 65 ocorrências atendidas em praia e outros meios aquáticos não foram categorizadas.

Secom/PB