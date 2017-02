Bombeamento do ´Velho Chico´ começa perto da captação e peixes seguem canal

A menos de 500 metros do ponto de captação d´água no Rio São Francisco para o Eixo Leste da transposição, no lago da hidrelétrica de Itaparica, já está instalada e funcionando a 1ª EBV (estação de bombeamento), que eleva a água em aproximadamente 60 metros.

No local está instalada uma subestação de energia elétrica, um prédio em alvenaria para abrigar os equipamentos elétricos e um pequeno lago de estabilização para a água bombeada por um conjunto de quatro grandes motores.

No rastro da água seguem milhares de pequenos filhotes de peixe trazidos pela correnteza.

É um belo espetáculo para os olhos, como se pode observar no vídeo abaixo.