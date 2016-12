Bloco “Imprensados” é anunciado para a semana pré-carnaval de Campina

Reunir o maior número de profissionais de imprensa num mesmo espaço, num único dia. Isso é o que o Bloco dos Imprensados vai fazer durante seu desfile, tornando-se referência em animação e valorização dos antigos Carnavais Tradição de Campina Grande mantida.

A atração foi anunciada no último sábado, 24, durante a festa de confraternização da ACI – Associação Campinense de Imprensa, e que está apoiando o projeto do bloco recriado pelo jornalista Astrogildo Pereira para desfilar no domingo, 19 de fevereiro, na semana pré-carnaval 2017, também numa promoção da Delegacia Regional do Sindicato dos Radialistas da Paraíba.

Em sua nova edição, o Bloco Imprensados será formado por radialistas, jornalistas, publicitários, estudantes e amigos da comunicação numa grande e animada festa de confraternização, reunindo todos os profissionais de imprensa num evento inovador, sadio, seguro e muito animado, sendo mais um feito na realização dos eventos que antecedem o carnaval tradição.

De acordo com Astrogildo Pereira, na primeira quinzena de janeiro será informado o local para vendas do kit folia, com lançamento oficial do Bloco Imprensados.

Os associados da ACI, API, do Sindicato dos Jornalistas e Radialistas terão descontos para a aquisição da camiseta de desfile do bloco.

Ascom