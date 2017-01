Bispo de Campina realça descrédito “generalizado” da classe política

Na missa em Ação de Graças pela posse dos eleitos em outubro último em Campina Grande, o bispo diocesano Dom Manoel Delson conclamou (no domingo) os escolhidos pela população para que “cumpram o mandato de acordo com o que está na Constituição, e de acordo com a expectativa do povo nesse tempo de crise”.

“Façam o melhor que puderem nesse ano”, reforçou.

O bispo pontuou em sua pregação o “descrédito generalizado na politica, por tudo que acontece no País”.

Ele invocou a “inspiração divina para fazer o melhor pela cidade. Escutem os anseios do povo e vejam como o povo está sofrido nesse momento de crise. Façam o possível para que esse sofrimento seja amenizado, com politicas públicas”.

Dom Delson ressaltou adiante que “o mandato foi dado pelo povo para que os senhores estejam a serviço do povo. Nenhuma razão deve sobrepor a essa necessidade fundamental de servir ao povo”.

Fonte: coluna APARTE, com Arimatéa Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

http://paraibaonline.net.br/p_aparte/

Da Redação