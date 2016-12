Bispo de Campina explica o verdadeiro sentido do Natal para os cristãos

O bispo diocesano de Campina Grande, Dom Manoel Delson, explicou que no Natal é lembrado e celebrado pelos cristãos o nascimento de Jesus Cristo, mas é diferente de celebrar qualquer aniversário.

-Para nossa visão cristã o nascimento de Jesus Cristo é o fato determinante da nossa salvação. Ele foi enviado pelo Pai encarnando a nossa história para nos salvar. Celebramos de verdade o Natal do senhor quando acolhemos na nossa vida, no nosso coração, quando a sua mensagem se faz para nós uma mensagem de vida, de compromisso com tudo aquilo que ele nos transmitiu – esclareceu.

O bispo frisou que quando o aniversário de Cristo é comemorado apenas para se alegrar, fazer festas e trocar presentes, sem um encontro com Jesus que leva a uma mudança de vida, o Natal pode passar despercebido.

– Que esse Natal seja um encontro muito especial com Jesus Cristo, com Deus que nasce, o Deus menino, trazendo-nos uma experiência de luz, de ternura, de amor, de perdão para os nossos pecados e de resgate da vida humana. Que esse encontro vivido e abraçado com Jesus Cristo transforme a nossa vida melhorando naquilo que precisa melhorar- concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

Da Redação