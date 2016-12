Beneficiários do Bolsa Família podem sacar Abono Natalino até sexta-feira

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), em parceria com a Empresa dos Correios e Telégrafos, paga até esta sexta-feira (23) o Abono Natalino, benefício concedido para os usuários do Programa Bolsa Família. O pagamento teve início no último dia 10 de dezembro.

Em João Pessoa, o pagamento é realizado no estádio Almeidão, das 8h às 17h e em Campina Grande, na Universidade Estadual da Paraíba (no Centro de Arte e Cultura, vizinho aos Correios e Telégrafos), também das 8h às 17h.

Já nos demais municípios, o pagamento ocorre nas Agências dos Correios e Telégrafos. Para ter acesso ao Abono Natalino, o usuário deve levar CPF, documento com foto e o Cartão do Bolsa Família que tem o Número de Inscrição Social (NIS).

Foto: Jefferson Rudy/ Agência Senado

O pagamento segue o cronograma estadual de acordo com o NIS. Desta forma, nesta quarta-feira (21), recebem os beneficiários que têm o NIS de número 7. Quem perdeu o dia do pagamento, deve procurar os locais de pagamento para sacar o Abono Natalino.

O programa, que está na 5ª edição, conta também com a parceria da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social que garante toda segurança da ação.

Ainda nos locais de pagamento do Abono Natalino, o Comitê de Combate à Dengue da Sedh realiza mobilização para alertar a população sobre a importância de evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como dengue, zika e chikungunya.

Secom/PB