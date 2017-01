Barragens começam a sangrar com chuvas na Paraíba

Foto: Reprodução/Internet

Uma barragem sangrou nesta quinta-feira no município de São José de Piranhas, no Alto Sertão paraibano após uma chuva de 67 mm na região.

A barragem fica localizada no sitio Pé da Serra. Outros pequenos mananciais da região também receberam recargas com as chuvas.

Os municípios de Sousa, Uiraúna, Bom Sucesso e Cajazeiras também registraram chuvas com boa intensidade.

A previsão é de que volte a chover forte nessas localidades.