Barbalho confia nas obras da Paraíba para a transposição e diz que vai monitorar

O Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, afirmou que a manutenção do canal da transposição será feita pela primeiro Codevasf, que é gestora federal, em seguida terá participação do Dnocs com as obras em Poções e Camalaú, e, por fim, a Companhia estadual credenciada pelo estado que estará recebendo a água para fazer a distribuição (Cagepa).

“Estamos fazendo todos os esforços possíveis. Sabemos do desafio e a situação grave em que se encontra a região e estamos garantindo que os prazos de chegada de água aqui possam acontecer. É claro que vamos fazer o monitoramento, é por isso que estamos estimando que a água vai chegar em Poções e, 45 dias depois, a água vai chegar em Campina Grande”, disse o ministro.

O ministro disse que agendou com o presidente Michel Temer, a festa de chegada das águas para o dia 6 de março.