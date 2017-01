Bandidos roubam caminhão, mas são interceptados pela Policia

Um caminhão baú, com uma carga de eletrodomésticos foi roubado na BR-230, no município de Riachão do Bacamarte, agreste paraibano.

Os criminosos estavam em um veículo gol e interceptaram o caminhão na subida de uma ladeira, quando o veículo seguia devagar.

Eles entraram no caminhão e obrigaram o motorista a descer e seguiram com o veículo roubado. Nesse percurso os assaltantes se depararam com uma viatura da PRF.

Ao avistar a viatura os bandidos abandonaram o caminhão e fugiram correndo para a mata.

Alguns motoristas assustados com a ação começaram a voltar na contramão da rodovia, chegando a provocar um acidente.