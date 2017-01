Bandidos rendem mulher dentro de carro no bairro do Catolé ; Veja o vídeo

A cidade de Campina Grande registrou, na tarde da última quarta-feira (18), mais um caso de roubo de veículo. Desta vez, o fato aconteceu na rua Luiza Bezerra Motta, no bairro do Catolé, em frente a uma escola particular.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop), a vítima foi uma mulher, que não teve a identidade divulgada.

Uma câmera de segurança registrou o assalto e as imagens já foram entregues à polícia. Nelas é possível ver quando três bandidos, um deles vestindo uma camisa branca com lista vermelhas, rendem a vítima com um uma arma, segundo depois de ela entrar no veículo, um Crossfox branco, de placas OFH 4428.

Imagem: Reprodução/ YouTube

Em seguida, os três criminosos entram no carro e obrigam a mulher a descer, fugindo em seguida.

O celular e a bolsa da vítima, que estavam no interior do veículo, também foram levados pelo trio.

Quem reconhecer um dos suspeitos ou tiver sobre informações sobre o caso deve procurar a Polícia Civil, através do Disque Denúncia (197).

Confira o vídeo que mostra a ação dos bandidos: