Bandidos fazem arrastão em ponto de ônibus em Campina

Foi registrado pela polícia, neste final de semana, um arrastão na avenida Almirante Barroso, no bairro Cruzeiro, em Campina Grande.

Segundo informações policiais, quatro homens armados em duas motos fizeram um arrastão no ponto do ônibus localizado na frente de uma escola particular.

Pessoas que estavam no local, como também na frente de uma empresa de call center tiveram vários objetos pessoais levados pelos bandidos.

Após o crime, os assaltantes fugiram em destino ao residencial Nenzinha Cunha Lima.

A polícia fez diligências, mas não obteve êxito.

Da Redação