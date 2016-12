Bandidos fazem arrastão em lanchonete durante a madrugada, em Campina

Na madrugada desta quinta-feira (29), por volta das 1h, dois bandidos em uma moto preta e armados com revólver fizeram um arrastão em uma lanchonete na rua Santa Clara, no bairro Prata, em Campina Grande.

Os criminosos fugiram levando um Iphone de um cliente e duzentos reais do dono do estabelecimento.

Os policiais, através do rastreador do celular da vítima, fizeram rondas no Monte Santo, mas, até o momento, ninguém foi encontrado.

Da Redação