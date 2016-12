Bandidos explodem caixas eletrônicos no Detran de João Pessoa

Dois caixas eletrônicos foram explodidos na madrugada desta quinta-feira, 22, na sede do Departamento de Trânsito da Paraíba (Detran), no bairro de Mangabeira, em João Pessoa.

De acordo com informações da Polícia, pelo menos cinco bandidos fortemente armados chegaram ao local em dois carros, um Hyundai HB20 e um Volkswagem Saveiro. Eles renderam os vigilantes, tomaram um colete balístico e três armas, e efetuaram a explosão.

Ainda segundo a Polícia, toda a ação teria durado cinco minutos. Após a explosão, os bandidos fugiram espalhando grampos pela avenida Hilton Souto Maior, até o Trevo de Mangabeira.

No início da manhã, um carro, o HB20, que pode ter sido usado no assalto, foi encontrado abandonado próximo ao rio do Cabelo, ainda no mesmo bairro. O veículo estava sem placas.

*Com informações do G1 Paraíba

Da Redação