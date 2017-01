Bandidos explodem caixas eletrônicos em Campina Grande

Na madrugada desta quarta-feira (11), por volta das 4h da manhã, bandidos atacaram a agência do Banco do Brasil localizada na avenida Assis Chateaubriand, no bairro da Liberdade, em Campina Grande.

Na ação, os homens colocaram explosivos em dois caixas eletrônicos da instituição, mas, segundo informações preliminares, não conseguiram levar o dinheiro.

A polícia foi acionada, mas, quando chegou ao local, os criminosos já haviam fugido.

O veículo usado na ação, um Chevrolet Cruze, foi encontrado pela polícia na rotatória do bairro Itararé.

A ocorrência policial permanece em andamento.

Confira mais informações ao longo do dia.

Da Redação