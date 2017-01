Bandidos explodem caixa eletrônico em agência de Lagoa Seca

fotos: José de Arimatea Sousa

Na madrugada desta quinta-feira (26), bandidos explodiram um caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil situada em Lagoa Seca, no Agreste paraibano.

Segundo informações de testemunhas, três homens em duas motos explodiram um dos cinco caixas da agência. Há informações de que eles tenham conseguido levar alguma quantia.

Na fuga, eles fizeram disparos para cima, mas não atingiram nenhum prédio da cidade nem espalharam grampos pelo chão na tentativa de dificultar a ação da polícia.

Os suspeitos permanecem foragidos. Câmeras de segurança dos estabelecimentos próximos à agência irão fornecer informações sobre o crime.

Informações veiculadas na rádio Correio FM.