Bandeira tarifária verde entrará em vigor na fatura de energia dos paraibanos

A Energisa anunciou uma boa notícia aos paraibanos. Neste mês, segundo o gerente comercial da empresa, Daniel Andrade, a bandeira tarifária verde estará em vigor na fatura de energia no Estado.

A bandeira tarifária verde é caracterizada pela não alteração no valor da tarifa da energia. Em 2016, apenas nos meses de janeiro e fevereiro as tarifas vieram acrescidas com a bandeira vermelha, ou seja, os populares pagaram em suas contas R$3,00 a cada 100KWh consumido.

Já nos meses de março e novembro do último ano, os paraibanos pagaram nas contas de energia R$1,50 a cada 100kwh consumido devido a bandeira amarela.

– Hoje o sistema que faz a distribuição de toda energia gerada no Brasil é unificado. O sistema faz uma junção de todas termelétricas, hidrelétricas, boa parte da geração é hidrelétrica e é distribuída para todo o Brasil. O Nordeste passa por uma situação bastante triste com relação a escassez de água, mas em compensação na área sul e sudeste está com o índice de chuvas bem acima do que esperado. Isso faz com que não seja necessário acionar as usinas termelétricas. A usina hidrelétrica, que é mais barata, está comportando todo o consumo do Brasil- explicou o gerente.

Sobre o horário de verão estar em vigor em algumas regiões brasileiras, Daniel explicou que o horário faz com que a necessidade de consumo de energia durante o verão seja suprida.

As informações foram veiculadas da Rádio Campina FM.

Da Redação