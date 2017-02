Banda Meu Quintal apresenta o show Roda Gigante em João Pessoa

A rotina de casa inclui leitura de poesia, sons de violão, pandeiro, zabumba e bichos. Foi brincando com tudo isso que Nara Limeira e Naldinho Braga começaram a fazer música para criança, gravaram dois CDs e criaram a banda Meu Quintal, atração de fevereiro do projeto Cambada.

O show acontece no próximo dia 18, às 17h, na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, localizada no Espaço Cultural José Lins do Rego.

Foto: Secom/PB

Destinado ao público infantil, o trabalho apresenta uma poética inspirada no espaço de memória afetiva que o quintal representa.

Para o grupo, cantar suas canções é contar as histórias que inspiraram os seus dois discos. Histórias contidas em livros e histórias vividas, sonhadas ou imaginadas.

No projeto Cambada, a banda Meu Quintal estará lançando seu segundo CD Roda Gigante, que estará à venda ao preço de R$ 20.

O disco traz uma sonoridade inspirada nos ritmos populares nordestinos e nas canções de ninar de todos os tempos. Sua poética é lúdica, brinca com as imagens, bichos do quintal, com os ditos populares, lendas e passeia pela prática de contar histórias.

Foto: Secom/PB

A banda Meu Quintal, além dos compositores Nara Limeira na voz principal e Naldinho Braga no contrabaixo, é composta pelos músicos: Ana Catarina Leão (vocal), Eduardo Brito (guitarra), Eliza Garcia (bateria), Rose Fajardo (teclado) e Wênia Xavier (percussão).

O projeto Cambada foi lançado em janeiro de 2016, com a ideia inicial de realizar uma temporada anualmente. Com o nome que faz referência ao coletivo de caranguejos, virou sucesso de público, e a frequência de shows passou a ser mensal.

A proposta consiste em realizar uma série de shows nos quais artistas da terra ou radicados na Paraíba se apresentam com repertório construído com músicas de compositores paraibanos.

Além da qualidade das atrações, outro atrativo do projeto é o preço popular, uma forma de estimular o público a consumir e apreciar os artistas locais.

Com a ação, a Funesc pretende oferecer um panorama da produção local à população, ampliando dessa forma o acesso às mais variadas vertentes da música, nas quais cada artista apresenta, além de seu repertório autoral, músicas de conterrâneos.

Os valores dos ingressos – R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira) – são uma forma de estimular o público a conhecer e consumir a música produzida na Paraíba.

.