Banco do Brasil amplia prazo de renegociação de dívidas

O Banco do Brasil renegociou R$ 2,8 milhões em dívidas de pessoas físicas no Distrito Federal em mutirão realizado entre os dias 14 e 20 deste mês, em parceria com o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF).

Diante dos resultados do mutirão, o BB ampliou o prazo e o público alvo para renegociação de dívidas em atraso no Distrito Federal. Até o dia 29 deste mês, clientes pessoas físicas e empresários poderão buscar as agências do Banco do Brasil para regularizar suas contas em atraso.

Da Redação com Agência Brasil