Banco de Leite Humano do Isea recebe qualificação padrão ouro

Foto: Codecom/CG

O Banco de Leite Humano do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida, em Campina Grande, recebeu mais uma vez o certificado de qualidade do Programa Ibero-Americano, do Ministério da Saúde e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O prêmio confere o padrão ouro aos serviços oferecidos pelo banco de leite, aos equipamentos utilizados e ao nível de qualificação dos profissionais.

É o terceiro ano seguido que o Banco de Leite é certificado com o título pelo programa, que foi iniciado em 2012. Este ano foram distribuídos quase 1 mil litros de leite humano e coletados quase 1,3 mil litros no Banco de Leite Doutor Virgílio Brasileiro.

O leite coletado na unidade de Campina Grande tem superado o distribuído, formando uma retaguarda técnica para abastecer as UTIs neonatais da cidade, já que o leite é distribuído no Isea, na Fundação Assistencial da Paraíba – FAP, Clipsi, Clínica Santa Clara e Hospital Universitário Alcydes Carneiro.

O local realiza atendimento em grupo e individual, visita domiciliar, além da análise da qualidade do leite. O BLH funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 18h no ISEA. Nos finais de semana, funciona apenas para distribuição e acompanhamento de gestantes e puérperas, mães que deram à luz há até 45 dias, em casos delicados.

“O aleitamento materno é fundamental para os primeiros meses de vida das crianças e deve ser o único alimento ofertado até os seis meses. Com esse trabalho, nós garantimos que os recém-nascidos cujas mães não produzem leite suficiente tenham a garantia desse alimento saudável”, explicou a Diretora do BLH, Alane Kaline.

A Secretaria de Saúde de Campina Grande realiza outras atividades importantes como a Semana Municipal de Aleitamento Materno e a Semana do Bebê, além do Parto Humanizado e outras medidas que humanizam o momento do parto e o pós-parto para bebês e mães.

Codecom/CG