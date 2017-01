Bancada do PP aguarda futuro de Aguinaldo Ribeiro para definir novo líder

Está parada a definição do novo líder do Partido Progressista na Câmara Federal.

A bancada espera a definição do futuro do atual líder, Aguinaldo Ribeiro, cotado para a liderança do Governo; para a presidência da Câmara Federal e para o Ministério das Cidades.

Fonte: coluna APARTE, com ArimateaSouza

