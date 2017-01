Aumento de quase 17% na cesta básica em João Pessoa

O preço da cesta básica na cidade de João Pessoa ficou 0,84% mais alto no mês de dezembro, com o acumulado no ano em 16,85%. No mesmo período do ano anterior, a cesta registrou um aumento de 1,38%, um acumulado no ano de 13,11%.

De acordo com a pesquisa divulgada pelo Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual (Ideme), nesta terça-feira (3), o feijão e o açúcar apresentaram as maiores variações durante o ano: 78% e 40,17%, respectivamente.

O custo total da cesta básica em dezembro/16 foi de R$ 369,29, o que representa o equivalente a 41,96% do salário mínimo.

Em 2015, o preço total foi de R$ 315,99. Com isso, um trabalhador que em no mês passado ganhou um salário mínimo de R$ 880,00 precisou trabalhar o equivalente a 92h e 19min para adquirir sua alimentação individual. Já uma família composta por quatro pessoas teve que dispor de R$ 1.477,16.

Variações – Segundo o estudo do Ideme, o aumento da cesta básica da Capital, em dezembro, foi liderado pelos seguintes produtos: óleo de soja (9,11%), raízes (7,61%), legumes (5,54%) e frutas (4,91%).

Além desses produtos, o pão francês (2,33%), o café moído (1,27%), o leite pasteurizado (1,16%) e as carnes (0,33%) também apresentaram variações positivas. Já os produtos que registraram quedas de preços médios foram: feijão (7,88%), arroz (4,56%), farinha de mandioca (3,30%), margarina (3,11%) e açúcar (0,27%).

A ração essencial mínima elaborada pelo Ideme, mais conhecida como cesta básica, é definida pelo Decreto-Lei nº. 399, de 30.04.1938, que estabelece treze produtos alimentares básicos (arroz, feijão, carnes, farinha de mandioca, café, pão, leite, açúcar, margarina, óleo de soja, legumes, frutas e raízes) e suas respectivas quantidades. Para mais informações sobre a pesquisa acesse: www.ideme.pb.gov.br

Secom/PB