Atlético-PB quebra tabu, vence Campinense e assume liderança do Paraibano

Hospedado em Sousa desde terça-feira, o Campinense vai retornar para Campina Grande com péssimas recordações do Sertão do estado.

Neste domingo (15), pela terceira rodada do Paraibano, com uma atuação muito abaixo do futebol que apresentou na estréia, o Rubro-Negro viu o Atlético de Cajazeiras mandar no jogo, principalmente no primeiro tempo, e vencer por 2 a 0.

Os dois gols foram marcados pelo atacante Mosquito, que deixou o campo ovacionado pela torcida do Trovão Azul que mais uma vez lotou o estádio Perpetão.

Com os tentos, o avançado atleticano empatou na artilharia do estadual com o raposeiro Augusto: cada um balançou as redes três vezes.

A vitória azulina significou o fim de um tabu de dez anos que o Atlético-PB não vencia a Raposa pelo certame.

Agora, com seis pontos (mesma pontuação de Botafogo-PB, CSP, Serrano e Treze) e três gols de saldo, o time cajazeirense assume a liderança do Paraibano

Ficha técnica

Atlético de Cajazeiras 2 x 0 Campinense

Data: 15/01/2017 – 17h

Local: Estádio Perpetão / Cajazeiras

Competição: Campeonato Paraibano 2017 – 3ª rodada

Arbitragem: Pablo Alves; Luis Felipe e José Maria Neto

Gols: Mosquito (aos 5’ e aos 30’ do 1ºT) para o Atlético de Cajazeiras

Atlético de Cajazeiras: Gerson, Caio, Fernando, Wesley e Alysson; Luiz Gustavo, Romerito, Tchê Tchê e Rodrigo (Júnior); Mosquito (Márcio) e Duilio. Técnico: Ederson Araújo.

Campinense: Gledson, Alex Travassos, Joécio, Willames José e Gilmar; Duda (Fernando Pires), Magno (Cláudio), Marcos Paullo e Felipe Ramon (Tchalles); Tiago Orobó e Augusto. Técnico: Paulo Foiani.

FONTE: Da Redação

Da Redação