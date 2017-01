Atividade econômica volta a aquecer na Paraíba

Com maior volume de emissões de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) por indústrias e distribuidoras da Paraíba, um dos indicadores que apontam para aquecimento da atividade econômica, o mês de dezembro bateu novo recorde para um mês em emissões.

O número de NF-e superou as 2 milhões de NF-e emitidas (2,017 milhões), maior volume da série histórica do indicador, representando uma alta de 6,66% sobre dezembro de 2015.

Na prática, quando maior volume de NF-e emitida por empresas no Estado maior é a intensidade da atividade econômica.

No acumulado de janeiro a dezembro de 2016, as notas eletrônicas emitidas pelas indústrias e distribuidoras do Estado atingiram 21,600 milhões de emissões de NF-e, uma pequena alta de 0,58% sobre os doze meses anteriores.

Diante do quadro recessivo da economia, os indicadores econômicos ficam instáveis ao longo do ano.

Na Paraíba, entre indústrias e atacadistas, mais de 13,3 mil empresas estão credenciadas pela Receita Estadual para emitir NF-e.

A média mensal do ano passado (1,8 milhão de NF-e) ficou levemente acima da média de 2015 (1,789 milhão).

Os meses de maiores emissões no ano passado foram novembro (1,916 milhão de NF-e) e agosto (1,902 milhão de NF-e).

Desde janeiro de 2014, a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) passou a ser emitida por todas as empresas com inscrição estadual na Paraíba em substituição à nota fiscal tradicional (modelo 1, 1-A, ou 4).

Da Redação com Secom/PB