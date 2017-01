Atendimentos no Hospital Geral de Mamanguape registra aumento de 10%

O Hospital Geral de Mamanguape (HGM), que integra a rede hospitalar do Estado, fechou o ano de 2016 com um aumento de aproximadamente de 10% no número de atendimentos em relação ao ano anterior. Ao todo, foram 74.710 atendimentos ano passado, enquanto que em 2015 o número foi de 67.640.

Desde sua inauguração, em julho de 2014, o HGM já realizou mais de 160 mil atendimentos. Só em 2016, a média foi de 6.225 ao mês.

Março foi o mês de maior movimento, com 7.380 acolhimentos. O número compreende todos os setores do hospital, onde a enfermaria pediátrica fez 658 procedimentos, a clínica cirúrgica 1.186 e a clínica médica, 990.

Para a diretora-geral do HGM, Isis Unfer, o hospital busca constantemente promover melhorias e capacitações para conseguir atender à demanda com excelência.

“Estamos sempre buscando novos serviços de humanização para oferecer à população. Além disso, temos uma preocupação em melhor preparar os nossos profissionais, realizando cursos e capacitações aqui mesmo dentro da nossa unidade”, disse.

Maternidade – Novos mamanguapenses nasceram por meio da Maternidade do HGM. Mais de 1.300 crianças nasceram no HGM em 2016. Desse total, apenas 23,75% foram por meio do parto cesariano, ficando bem abaixo da média nacional, de 55%.

O número de partos em 2016 resultou em aumento de 6% em relação a 2015, que contou com 1.301 partos.

A maternidade do HGM oferece 16 leitos às pacientes e conta com toda estrutura necessária para realização de partos naturais e cesarianos. A unidade disponibiliza ainda um serviço exclusivo de cartório, SPA gestacional, massagem Shantala, teste do pezinho, teste do coraçãozinho, primeiro-click e, em breve a sala de vacinas.

O HGM fecha o ano ainda com elevado índice de satisfação, com 96% de aprovação. O índice é aferido por meio da pesquisa de satisfação realizada periodicamente com os pacientes e seus familiares através da ouvidoria do HGM.

O levantamento avalia as percepções desde o acolhimento da recepção, equipe de enfermagem, equipe médica, serviço social, exames de laboratórios, instalações, até limpeza da unidade. Além dos formulários disponíveis na recepção, os pacientes também foram entrevistados de forma aleatória durante o ano.