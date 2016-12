Atendimentos no Hospital de Trauma de JP no Natal aumentam em relação ao ano passado

O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, realizou 334 atendimentos durante o feriado de Natal, o que significa um aumento de cerca de 6% em relação ao Natal de 2015, quando 314 pessoas deram entrada na unidade de saúde.

O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da zero hora do sábado (24) até as primeiras horas desta segunda-feira (26).

Os casos envolvendo motocicletas lideraram as entradas nos plantões durante o período. No total, 97 pacientes foram atendidos vítimas de acidentes com moto, seguidos de quedas com 76 casos, corpo estranho com 21, acidente de automóvel 14, queimaduras 8, atropelamento 7, arma de fogo 6, agressão física 6, arma branca 3. Os demais atendimentos foram de casos clínicos.

Durante o feriado de Natal, o Hospital de Trauma disponibilizou reforço de toda a equipe assistencial, com médicos, equipe de enfermagem e suporte, incluindo UTIs móveis. A unidade hospitalar é referência em atendimento de casos de urgência e emergência de média e alta complexidade, tais como: trauma (acidentes e desastres), violência (física e sexual), queimadura, choque e doenças clínicas em suas fases agudas – Acidente Vascular Cerebral (AVC) e hemorragia digestiva.

Da Redação com Secom/PB