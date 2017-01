Até esta terça, IPVA de veículo com placa final 1 terá desconto

Os proprietários de veículos com placa final 1 no Estado da Paraíba têm até esta terça-feira (31) para efetuar o pagamento do IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

Os contribuintes terão três opções de pagamento do tributo: a primeira é a cota única com desconto de 10% à vista do IPVA; a segunda opção é o pagamento em três parcelas sem desconto, sendo a primeira com vencimento até o dia 31 deste mês; e a terceira opção é o pagamento total do IPVA apenas no dia 31 de março, mas sem o desconto de 10%.

Como os boletos do IPVA/licenciamento não serão mais enviados para os domicílios residenciais, o contribuinte precisa imprimir, pessoalmente, via link https://www.receita.pb.gov.br/ser/info/ipva ou então solicitar nas repartições fiscais e nas unidades do Detran-PB a emissão, enquanto o pagamento deve ser efetuado nas agências do Banco do Brasil ou de seus associados, além dos canais de atendimento remoto, como internet banking e mobile banking – plataforma acionada por dispositivos móveis, como smartphones.

CALENDÁRIO AMPLIADO – A Secretaria de Estado da Receita ampliou o calendário de pagamento para os contribuintes paraibanos. Agora, os dez números finais de placas serão distribuídos ao longo dos dez primeiros meses do ano de 2017 para efeito de pagamento do tributo.

Ou seja, cada final de placa vai corresponder a um mês do vencimento na opção de pagamento. Veja como fica o calendário do IPVA 2017 na íntegra via link abaixo https://www.receita.pb.gov.br/ser/info/ipva#calendário-2017.