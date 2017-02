Aspol: Polícia Civil está de luto por morte de policial em Patos

O vice-presidente da Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba (Aspol-PB), Valdeci Feliciano, afirmou que a Polícia Civil está de luto pela morte do policial Klaus Cruz do Nascimento, de 34 anos, no último domingo (29), em Patos.

O crime foi cometido por um preso dentro de uma delegacia, Emerson Dias, que também acabou morto.

Emerson teria matado o policial mesmo estando algemado com as mãos para trás. A arma utilizada no crime pertencia a um delegado e teria sido encontrada pelo preso dentro da sala onde foi deixado.

Foto: Ascom

– Confesso que já não aguento mais levar flores para os colegas policiais. Muitos policiais saem de casa e não voltam porque sabem que a atividade é de risco. Mesmo assim, estão literalmente dando sua vida pela instituição e não têm o reconhecimento por parte da sociedade e por parte do governo. A família tem com a morte do policial duas perdas: a ausência da pessoa amada e a perda salarial. Com a morte, a família tem uma perca de 40% do salário – lamentou.

Segundo ele, pelo fato de algumas famílias não terem condições financeiras, a Aspol auxilia nos custos do funeral de agentes.

Feliciano também explicou que se o policial for baleado, fica afastado de suas funções e passa a não receber gratificações no seu salário.

Uma forma de correção deste “erro”, conforme disse o vice-presidente, seria estabelecer na Lei Orgânica e no processo de elaboração da Lei Orgânica atual a possibilidade de não haver perca salarial para a família do policial que morre e o que fica afastado de suas funções.

– Protocolamos, entregamos ofício ao secretário de Segurança, Cláudio Lima, para que pudesse reparar o erro, agilizando nessa pensão pós-morte que o Estado paga – contou.

Além disso, ele destacou que 70% dos estados brasileiros pagam subsídio aos policias, menos a Paraíba. Ele também ressaltou que o salário dos policiais é composto por gratificações e algumas desde 2008 estão congeladas.

Sobre a morte do policial no Sertão paraibano, Valdeci explicou que representantes da associação acompanharam policiais que estiveram presentes durante a ação criminosa do preso com assistência jurídica e psicológica. Ele declarou que acredita no relato dos policiais.

*As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

