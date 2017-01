“As necessidades da Saúde não param”, diz secretaria estadual

A secretária de Saúde do Estado, Cláudia Veras, comentou sobre seus feitos recentes na gestão e disse que assumiu uma responsabilidade bastante desafiadora à frente da pasta.

Ela mencionou que a Saúde requer muita atenção e disse que a gestão demanda atender as parcerias com o Governo Federal, além dos serviços próprios.

– É um espaço desafiador porque a gestão da Saúde compete coordenar a gestão do SUS, em parceria com os outros entes federados. As necessidades da saúde não param – ressaltou.

Cláudia destacou que hoje o Estado gasta muito com medicamentos na área de oncologia e ressaltou que o Tribunal de Contas não recomendou a demissão de codificados na pasta, apenas realizou um estudo em relação as despesas da secretaria.

As informações foram concedidas à Rádio Arapuan FM.