Articulações podem levar paraibano à liderança do Governo Temer

O PSD está de líder novo na Câmara Federal: deputado Marcos Montes (MG).

Uma de suas primeiras missões é ´desinflar´ a candidatura à presidência da Câmara do deputado Rogério Rosso (PSD-DF), por sutil recomendação do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab.

Os 38 deputados federais do PSD deverão desembarcar, em bloco, na candidatura à reeleição do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).

A legenda deverá indicar um nome para a 4ª secretaria da próxima semana diretora.

Nesse arranjo que está sendo montado, o PP indicaria o líder do Governo (provavelmente Aguinaldo Ribeiro) e um nome para a 2ª vice-presidência.

