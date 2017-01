Arrastão na BR-230. Bandidos param veículos e fazem assaltos

Foto: Reprodução/Internet

Motoristas que transitavam na BR-230, no sentido João Pessoa a Campina Grande foram surpreendidos por bandidos no trecho que fica no município do Riachão do Bacamarte.

Os criminosos estariam parando os veículos na famosa “ladeira do Riachão”.

Vários veículos tiveram que voltar na contramão para não serem alvos dos criminosos.