Aqui a água começa a sua longa viagem rumo a Campina Grande

O jornalista Arimatéa Souza, editor do PARAIBAONLINE, percorreu esta semana todo o canal da transposição das águas do Rio São Francisco – da captação, na barragem de Itaparica, na divisa dos Estados de Pernambuco com a Bahia, até as nascentes do Rio Paraíba, na cidade de Monteiro.

Foram mais de 250 quilômetros percorridos em estradas de terra, de topografia acidentada.

Arimatéa viajou a convite da direção do Sindicato da Construção Civil da Paraíba.

Nessa foto inicial (e no vídeo abaixo) as imagens dos primeiros metros do canal da transposição, como também do lago de Itaparica, no leito do ´Velho Chico´.

Ao longo das próximas horas e dias, mais informações e imagens dessa colossal obra, que vai socorrer com água cerca de 390 cidades nordestinas, entre as quais Campina Grande.