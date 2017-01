Após repercussão negativa, vereador retira projeto de cidadania a Michel Temer

O vereador Márcio Melo Rodrigues (PSDC) deu entrada em projeto de lei de número 073/2017, na Câmara Municipal de Campina Grande, concedendo o Título de Cidadania Campinense ao presidente da República Michel Miguel Temer.

Entretanto, devido a repercussão negativa, ele declarou nessa segunda-feira (23) que vai retirar da pauta de votação o projeto.

– Estamos suspendendo por enquanto para que possa analisar direito. A cidadania que colocamos para Michel Temer foi no sentido de que Michel Temer teve ainda a sensibilidade de liberar a verba para que a água possa chegar a Campina Grande, mesmo diante da crise que estamos vivendo hoje. Mesmo tendo obrigação, se ele não quisesse colocar o dinheiro para que as obras fossem concluídas não colocaria. Em menos de 30 dias, vamos ter água chegando em Boqueirão e nosso título de cidadania campinense foi no sentido de reconhecer quem atendeu um pleito de uma região- esclareceu.

O parlamentar também sublinhou que gostaria de conceder uma medalha de honra ao mérito para o governador Ricardo Coutinho, “mas ele não fez nada”.

De acordo com ele, o prefeito Romero Rodrigues colocou à disposição equipamentos da Prefeitura Municipal de Campina Grande(PMCG) para realização de limpeza do Rio Paraíba para chegada da água da transposição ao Açude Epitácio Pessoa, que fica localizado no município de Boqueirão.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.