Após recesso, Justiça Eleitoral retoma atividades

A desembargadora Maria das Graças Morais Guedes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), se reuniu na tarde desta segunda-feira (09), com o diretor-geral em exercício, Helder Silva Barbosa, e o assessor especial da Presidência, André Vieira Queiroz, dando início às atividades da Justiça Especializada.

A secretaria do TRE-PB e os 77 Cartórios Eleitorais espalhados pelo Estado voltaram às atividades nesta segunda-feira (09), após recesso do Judiciário desde o dia 20 de dezembro de 2016.

A partir desta segunda-feira (09), foram retomados os serviços de alistamento eleitoral, transferência (mudança de local de votação ou município), revisão (alteração de dados cadastrais) e emissão da 2ª via do título, interrompidos durante o período compreendido entre 20 de dezembro de 2016 a 06 de janeiro 2017.

As sessões de julgamento do TRE-PB serão iniciadas no próximo dia 23, uma segunda-feira, mantendo-se os prazos processuais suspensos até 20/01/2017.

