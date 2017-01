Após receber alta, deputado paraibano se recupera em João Pessoa

Foto: Ascom

O deputado estadual Jeová Campos passou bem o final de semana e não sentiu nenhum mal estar desde que recebeu alta, na última sexta-feira (06).

O parlamentar ficou internado três na UTI do hospital Santo Antônio, em Barbalha (CE), onde se submeteu a um cateterismo depois de ter sofrido um enfarte na última quarta-feira, em Cajazeiras.

Após receber alta, na sexta-feira, ele voltou para João Pessoa, onde permanece em seu apartamento, em Manaíra, em recuperação.

O tratamento que o parlamentar terá que submeter é, estritamente, clínico já que o exame feito em Barbalha mostrou que não há comprometimento, nem entupimento das artérias coronarianas.

O deputado, aos poucos, está retomando as caminhadas que fazia diariamente e voltou a ter uma dieta mais equilibrada, com prevalência de frutas, peixes, legumes e carnes magras.

Assim que chegou em João Pessoa, o parlamentar gravou um vídeo que foi divulgado em sua página do facebook onde reitera que está bem, que passou um grande susto no dia de seu aniversário e agradece toda a corrente de orações e pensamentos positivos enquanto esteve internado no hospital, e também a atenção e cuidados recebidos pela equipe médica do Hospital Regional de Cajazeiras, para onde inicialmente ele foi levado, e também da unidade em Barbalha.

Da Redação com Ascom