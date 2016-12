Após oito mandatos, vereador faz discurso de despedida da CMCG

Foto: Ascom/CMCG

O vereador Orlandino Farias se emocionou nesta terça-feira, 20, ao despedir-se do mandato na Câmara Municipal de Campina Grande.

Orlandino, que está no oitavo mandato como vereador em Campina, em 2017 assumirá como vereador na cidade de Boa Vista, onde foi eleito no pleito deste ano.

– Era pra encerrar aqui em Campina, mas, meus amigos pediram para que eu fosse encerrar na política lá (referindo-se a Boa Vista). Saio com muita saudade de todos. Fui criado por um pai pobre, mas que me ensinou a ter muito respeito. Não tive o prazer de subir as escadas de uma faculdade. Naquele tempo não existia escola particular. Meu pai, apesar de muito pobre, pagava cinco mil réis para o um professor particular, para não nos criar analfabeto. Mas, a aula doméstica foi muito bem aproveitada. Sentimento de dever cumprido e feliz. Se eu errei é porque sou humano, mas nunca me afastei do povo, nunca dei as costas, e assim saio satisfeito – explanou.

As declarações repercutiram na Rádio Panorâmica FM.

Da Redação