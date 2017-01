Após confusão, homem é morto por policiais militares na Paraíba

Na última quinta-feira(5), após serem confundidos com assaltantes, um homem foi morto e outro ficou ferido por policiais militares.

O motivo da ação dos policiais se deu após a propriedade das vítimas, que fica localizada no sítio Lages, na zona rural de Areial, ter sido invadida por bandidos.

O homem que foi assassinado, de 59 anos, pai do que foi ferido, tinha uma espingarda e atirou contra os meliantes que ameaçaram voltar no dia seguinte para sua propriedade.

Devido ao incidente, a família informou a Policia Militar que decidiu armar uma campana com o objetivo de capturar os bandidos.

Entretanto, após os policiais chegarem na propriedade, foram confundidos com os meliantes e o carro da PM foi alvejado pelo proprietário da residência.

Por outro lado, por pensarem que estavam sendo atacados pelos bandidos, os policiais trocaram tiros com o proprietário da casa.

O homem foi atingido com um tiro nas costas e veio a óbito. O filho da vítima, de 23 anos, foi atingido com um tiro de raspão no braço e foi atendido no Hospital de Trauma de Campina Grande.

Um processo para investigar o caso será instaurado e os policiais que participaram da ação foram afastados.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

Da Redação