Após apagão de energia, Cagepa normaliza abastecimento d’água na Grande João Pessoa

A Gerência Regional da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), no Litoral, informou que a falta de energia elétrica ocorrida nesta segunda-feira (23), devido um acidente na subestação da Energisa localizada no Distrito Industrial, na Capital, acabou danificando vários equipamentos no sistema de captação de água bruta e, consequentemente, comprometendo o abastecimento na Grande João Pessoa, nas últimas horas.

De acordo com o engenheiro Thiago Pessoa, na manhã desta terça-feira (24), técnicos da Cagepa conseguiram substituir os equipamentos danificados, o que vai garantir a normalização do sistema no decorrer do dia.

“Com o apagão de energia, alguns equipamentos instalados no sistema de captação de água bruta foram danificados, o que resultou na diminuição da produção de água tratada. Com menos água tratada, tivemos que fazer manobras no sistema de distribuição, o que gerou intermitências (interrupções temporárias) no fornecimento de água em várias localidades, sobretudo, de João Pessoa e Cabedelo”, disse Thiago.

“Após a substituição dos equipamentos danificados, retomamos a produção de água tratada necessária, e a previsão é de que o sistema vá se normalizando, paulatinamente, no decorrer do dia de hoje”, acrescentou o engenheiro da Cagepa.

Mais informações sobre os serviços executados pela Companhia podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115, que agora também atende ligações de celular.