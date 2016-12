Após agressão do marido, mulher foge e procura ajuda, em Queimadas

Na tarde dessa quarta-feira (28), por volta das 15h, a vítima contou à polícia que tinha sido trancada em casa pelo marido, mas conseguiu fugir e pedir ajuda.

Ela contou aos policiais que no último domingo (25), no dia de Natal, foi agredida por ele com um soco no rosto.

A mulher apontou a possível localização do marido e os policiais fizeram um cerco no local, mas o acusado conseguiu escapar.

Até o momento, o suspeito não foi encontrado.

Da Redação