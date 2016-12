Apesar de confrontos isolados, trégua na Síria entra em vigor

foto: Abr

O cessar-fogo assinado na Síria pelo governo de Bashar al-Assad e por sete grupos rebeldes, após o documento elaborado pela Rússia e pela Turquia ter sido aprovado, está vigorando na maior parte do país a partir desta sexta-feira (30), segundo informações da Agência Ansa.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, pouco após duas horas de calmaria, alguns confrontos foram registrados em pontos isolados e a trégua foi violada pelos dois lados. Os rebeldes violaram o acordo e retomaram a província de Hama, enquanto o governo teria bombardeado vilas em Atshan e Skeiik, na província de Idlib. Não há informações de vítimas.

O acordo é uma tentativa de por fim aos violentos conflitos entre forças pró e contra Assad, que já duram quase seis anos, e que deixaram milhões de desabrigados e milhares de mortos.

Se a trégua for respeitada, serão iniciadas as conversas para firmar um acordo de paz entre as partes, em reuniões que serão realizadas no Cazaquistão, no ano que vem.

Agência Brasil