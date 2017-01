Aneel explica casos em que a distribuição de energia pode ser suspensa

O superintendente de Mediação Administrativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Marcos Bragatto, se pronunciou sobre informações que circulam de que as concessionárias não podem cortar a energia elétrica do cidadão que está inadimplente.

Ele explicou que existe uma resolução da Aneel destacando que quando o consumidor não paga a tarifa a distribuidora deve notificar e dá um prazo de 15 dias para o cidadão efetuar o pagamento.

– Caso não faça o pagamento fica sujeito a suspensão do fornecimento. Tem um dispositivo dentro desses parágrafos do artigo 172, parágrafo segundo, que veda a suspensão do fornecimento após decorridos 90 dias entre a data de vencimento da fatura não paga. A partir do vencimento, se em 90 dias não ocorrer a suspensão, após esses prazo a distribuidora não pode mais efetuar a suspensão motivada por aquele vencimento- explicou.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM

Da Redação