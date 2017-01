Ambulância do Samu colide com outro veículo em Campina Grande

Foto: Reprodução/TVPB

Uma ambulância do Samu de Campina Grande se envolveu em um acidente na Avenida Almeida Barreto.

Segundo informações, a viatura iria atender uma ocorrência de urgência e passava no sinal fechado com as sirenes ligadas, quando foi atingida por um carro de passeio que seguia pela via que estava com sinal aberto.

O motorista do carro alega que não ouviu o som da sirene da ambulância. O acidente aconteceu bem próximo à base do Samu.

Da Redação