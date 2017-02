Alunos de Direito podem se inscrever para estágio no Procon-CG

Alunos de Direito que já tenham concluído 40% do curso e que não estejam no último semestre, poderão concorrer a uma vaga de estágio no Procon de Campina Grande.

As inscrições poderão ser feitas até o próximo dia 28.

Para se inscrever os estudantes devem estar matriculados nas instituições de ensino superior conveniadas ao Procon. São elas: Universidade Estadual da Paraíba, Faculdade Reinaldo Ramos, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Faculdade de Campina Grande.

Foto: Reprodução/ Internet

Os interessados deverão, inicialmente, preencher a ficha de inscrição para estágio, disponibilizada presencialmente na sede do Procon Municipal ou através da plataforma online do site www.proconcg.com.

O processo seletivo será realizado por meio da aplicação de provas escritas, objetivas e/ou discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, com questões de conhecimentos específicos.

As provas serão realizadas no dia 1º de março deste ano, das 14h às 17h horas, na sede da Faculdade Reinaldo Ramos.

Os aprovados irão integrar uma equipe de atendimento e outra de fiscalização.

*As informações repercutiram na Rádio Correio.