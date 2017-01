Alunos da rede municipal de João Pessoa são aprovados em cursos do IFPB

Os investimentos feitos nos últimos quatro anos na rede municipal de ensino de João Pessoa, como climatização, melhoria na estrutura das unidades e formação continuada para os profissionais da educação, refletem diretamente na qualidade do ensino-aprendizado do alunado.

Prova disso foi a aprovação de cinco alunos da Escola Municipal Lions Tambaú, nos Bancários, no processo seletivo para cursos técnicos do Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

Foram aprovados os estudantes Lucas Michell Nascimento Dias (eletrônica), Felipe Brito da Silva (eletrotécnica), Carlos Eduardo dos Santos Ferreira (instrumento musical), Earlley Rodrigues de Sousa Melo (mecânica) e Vinicius Balduíno de Farias (mecânica).

Ernane Ney de Sousa Melo, funcionário público, pai de Earlley, lembra que o filho teve a inicialização de aprendizado na Lions Tambaú. Ele falou também da importância da participação e fiscalização dos pais.

“A base de ensino do meu filho foi na Lions, uma escola diferenciada com uma excelente direção e um ótimo corpo docente. Nós que somos pais temos que ser vigilantes, pois educação é tudo. Quando soube que ele passou no IFPB chorei de alegria. Só tenho que agradecer toda direção da escola por ter ajudado meu filho a ser aprovado”, disse.

foto: Divulgação

A diretora da escola, Maria da Luz, ressaltou que a aprovação desses alunos em uma instituição onde a concorrência é grande para ingressar nos cursos é o resultado de um trabalho de equipe.

“Acho que estamos no caminho certo. A escola, como um todo, está envolvida no aprendizado dos alunos, além do trabalho que realizamos com as famílias que também são responsáveis pela base da educação dos filhos. Sinto-me como se estivesse cumprido com minha obrigação”, disse com muita felicidade a gestora.

Felipe Brito da Silva hoje tem 14 anos, mas também teve sua base de formação educacional na Lions Tambaú, onde começou a estudar aos 6 anos de idade. Ele também agradeceu a todos os profissionais da unidade de ensino.

“Sou aluno de uma escola pública e sei da concorrência que enfrentei de alunos da rede privada. Mas venci e tenho certeza que meu futuro será bem sucedido. Serei uma pessoa digna e um doutor na minha área”, afirmou o estudante.

Para a secretária de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec), Edilma Ferreira, esse resultado mostra que o trabalho que vem sendo feito está dando frutos.

“É muito gratificante, resultado do trabalho feito em nossas escolas e que mostra que os alunos estão adquirindo o conhecimento necessário para serem aprovados em instituições federais. Isso nos faz ter a certeza que a educação de João Pessoa vem melhorando, garantindo ao aluno um ensino de qualidade”, ressaltou.

Secom/JP